Украинского олигарха Мкртчана осудили в Москве: детали

Московский городской суд признал виновным в мошенничестве украинского бизнесмена, директора металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана. Его приговорили к 9 годам заключения.

Кроме того, российский суд назначил ему штраф в размере 900 тысяч рублей и арестовал активы, сообщает издание ТАСС.

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Свои девять лет заключения Олег Мкртчан будет отбывать в колонии общего режима. Слушание дела происходило в закрытом режиме, поэтому объявлены были только вступительная и завершающая части приговора.

Суд также удовлетворил иск Внешэкономбанка о взыскании с обвиняемого 192 миллионов рублей. К тому же, общая сумма арестованных активов бизнесмена составляет около 8 миллиардов рублей – более 3 миллиардов гривен.

Что известно про Олега Мкртчана и его дело? Олег Мкртчан – украинский бизнесмен, гендиректор металлургической компании "Индустриальный союз Донбасса", которая является одной из крупнейших в Украине. По версии журнала "Фокус", в 2012 году занял 14 место среди самых богатых людей Украины с состоянием на сумму около 1 миллиарда 250 миллионов долларов.



После начала войны на Востоке Украины Мкртчан сообщил об утере контроля над своими предприятиями. Он заявил, что они могут существовать только в правовом поле Киева. Сам бизнесмен имеет украинское и российское гражданства.