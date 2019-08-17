Українського олігарха Мкртчана засудили у Москві: деталі

Московський міський суд визнав винним у шахрайстві українського бізнесмена, директора металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана. Його засудили до 9 років ув'язнення.

Крім того, російський суд призначив йому штраф у розмірі 900 тисяч рублів та арештував активи, повідомляє видання "ТАСС".

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Свої дев'ять років ув'язнення Олег Мкртчан відбуватиме у колонії загального режиму. Слухання справи відбувалося у закритому режимі, тому оголошені були лише вступна та завершальна частини вироку.

Суд також задовольнив позов "Зовнішекономбанку" про стягнення з обвинуваченого 192 мільйонів рублів. До того ж, загальна сума арештованих активів бізнесмена становить близько 8 мільярдів рублів – понад 3 мільярди гривень.

Що відомо про Олега Мкртчана та його справу?Олег Мкртчан – український бізнесмен, гендиректор металургійної компанії "Індустріальний союз Донбасу", яка є однією з найбільших в Україні. За версією журналу "Фокус", у 2012 році зайняв 14 місце серед найбагатших людей України зі статками на суму близько 1 мільярда 250 мільйонів доларів.



Після початку війни на Сході України Мкртчан повідомив про втрату контролю над своїми підприємствами. Він заявив, що вони можуть існувати тільки в правовому полі Києва. Сам бізнесмен має українське і російське громадянства.