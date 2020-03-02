Украинского студента не хотели впускать в общежитие из-за поездки в Италию

В КНУ имени Тараса Шевченко преподаватели готовили обращение, чтобы не впускать студента в общежитие после поездки в Италию.

20-летний Илья Левченко запланировал путешествие за границу, не зная о вспышке коронавируса. Посетил Рим, Флоренцию, Болонью и Ватикан. Вернувшись узнал, что в университете его подозревали в распространении коронавируса.

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"Некоторым преподавателям университета нечего рассказывать на лекциях, кроме того, что я в Италии и чуть ли не везу коронавирус. Во время семидневного путешествия мне писали студенты разных групп", – отметил студент.

Это абсолютно ненормально. Преподаватели готовили обращение, чтобы меня не впустили в общежитие. Ректор не подписал. Сказал, что это нарушение прав человека,

– рассказал Левченко.

Он также подчеркнул, что несмотря на шок итальянцы и украинцы в Италии по-разному реагируют на проблему. По словам парня, в то время, как итальянцысгребают продукты в магазинах и спокойно сидят дома, украинцы в римском метро закутываются в шарфы и надеются, что вирус их обойдет стороной.

Как происходит путешествие украинца в Италию во время вспышки коронавируса – смотрите в видео:

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них в Китае.

Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала