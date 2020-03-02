18:52
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Украинского студента не хотели впускать в общежитие из-за поездки в Италию

      - Читати новину українською

      В КНУ имени Тараса Шевченко преподаватели готовили обращение, чтобы не впускать студента в общежитие после поездки в Италию.

      20-летний Илья Левченко запланировал путешествие за границу, не зная о вспышке коронавируса. Посетил Рим, Флоренцию, Болонью и Ватикан. Вернувшись узнал, что в университете его подозревали в распространении коронавируса.

      Важно! Последние новости о коронавирусе в Украине: в Тернополе госпитализировали ребенка

      "Некоторым преподавателям университета нечего рассказывать на лекциях, кроме того, что я в Италии и чуть ли не везу коронавирус. Во время семидневного путешествия мне писали студенты разных групп", – отметил студент.

      Это абсолютно ненормально. Преподаватели готовили обращение, чтобы меня не впустили в общежитие. Ректор не подписал. Сказал, что это нарушение прав человека,
      – рассказал Левченко.

      Он также подчеркнул, что несмотря на шок итальянцы и украинцы в Италии по-разному реагируют на проблему. По словам парня, в то время, как итальянцысгребают продукты в магазинах и спокойно сидят дома, украинцы в римском метро закутываются в шарфы и надеются, что вирус их обойдет стороной.

      Как происходит путешествие украинца в Италию во время вспышки коронавируса – смотрите в видео:

      Коронавирус Covid-19: коротко

      • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело более 89 тысяч человек, большинство из них в Китае.
      • Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
      • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
      • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
      • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
      • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
      сегодня
      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Студенты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:42 Российская мобильная станция разведки на Донбассе: наемник "похвастался" фотографиями
      Михайло Макарук
      сегодня , 17:22 Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине
      Ярослав Голобородько
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 17:00 Внеочередное заседание Рады: Украину ждут очень большие перемены?
      Сергій Фурса
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук