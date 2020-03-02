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      Українського студента не хотіли впускати в гуртожиток через поїздку в Італію

      - Читать новость на русском
      Український студент Ілля Левченко / 24 канал

      У КНУ імені Тараса Шевченка викладачі готували звернення, аби не впускати студента в гуртожиток після поїздки в Італію.

      20-річний Ілля Левченко запланував подорож за кордон, не знаючи про спалах коронавірусу. Відвідав Рим, Флоренцію, Болонію і Ватикан. З поверненням дізнався, що в університеті його підозрювали в розповсюдженні коронавірусу.

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      "Деяким викладачам університету немає що розповідати на лекціях, крім того, що я в Італії і ледь не везу коронавірус. Під час семиденної подорожі мені писали студенти різних груп", – зазначив студент.

      Це абсолютно ненормально. Викладачі готували звернення, щоб мене не впустили в гуртожиток. Ректор не підписав. Сказав, що це порушення прав людини,
      – розповів Левченко.

      Він також підкреслив, що попри шок італійці й українці в Італії по-різному реагують на проблему. За словами хлопця, в той час, як італійці розгрібають продукти в магазинах і спокійно сидять вдома, українці в римському метро закутуються в шарфи і сподіваються оминути вірус.

      Як відбувалася подорож українця в Італію під час спалаху коронавірусу – дивіться у відео:

      Коронавірус Covid-19: коротко

      • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
      • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
      • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
      • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
      • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
      • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Студенти
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