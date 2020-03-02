Українського студента не хотіли впускати в гуртожиток через поїздку в Італію

У КНУ імені Тараса Шевченка викладачі готували звернення, аби не впускати студента в гуртожиток після поїздки в Італію.

20-річний Ілля Левченко запланував подорож за кордон, не знаючи про спалах коронавірусу. Відвідав Рим, Флоренцію, Болонію і Ватикан. З поверненням дізнався, що в університеті його підозрювали в розповсюдженні коронавірусу.

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"Деяким викладачам університету немає що розповідати на лекціях, крім того, що я в Італії і ледь не везу коронавірус. Під час семиденної подорожі мені писали студенти різних груп", – зазначив студент.

Це абсолютно ненормально. Викладачі готували звернення, щоб мене не впустили в гуртожиток. Ректор не підписав. Сказав, що це порушення прав людини,

– розповів Левченко.

Він також підкреслив, що попри шок італійці й українці в Італії по-різному реагують на проблему. За словами хлопця, в той час, як італійці розгрібають продукти в магазинах і спокійно сидять вдома, українці в римському метро закутуються в шарфи і сподіваються оминути вірус.

Як відбувалася подорож українця в Італію під час спалаху коронавірусу – дивіться у відео:

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу