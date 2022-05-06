ОВГЗ как основа

По данным Минфина, за время большой войны (с 24.02 до 03.05) бюджет заимствовал или получил безвозвратную помощь на гигантскую сумму – 10 миллиардов долларов (около 300 миллиардов гривен)!

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Почти половина этой суммы (45% или 135,1 миллиарда гривен) поступили в государственную казну от продажи военных ОВГЗ.

Опасный сигнал

К сожалению, военные ОВГЗ на 70 миллиардов гривен выкупил НБУ.

К сожалению, потому что за счет печатного станка. То есть это прямое кредитование Правительства Нацбанком та самая необеспеченная эмиссия, которой удавалось избегать в последние годы.

70 миллиардов гривен – относительно небольшая сумма менее 3% от нынешнего объема государственного долга.

Пока что сама по себе такая эмиссия не несет больших угроз макрофинансовой стабильности в нашей стране. Будет хуже, если не финансировать необходимые государственные расходы.