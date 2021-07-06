Так политический эксперт Николай Давыдюк прокомментировал принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для украинского бизнеса (№5600).

Он отметил, что ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета может служить негативный опыт двух европейских стран – Сербии и Польши.

В 2019 году правительство Польши решило наполнить государственный бюджет из-за повышения акциза на табак. В результате, по данным исследовательского центра "Альмарес", в течение последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно возросла. В частности, расширилась зона серой торговли.

А в 2012 году правительство Сербии приняло решение об увеличении ряда налогов. По их расчетам, это должно было обеспечить экономию около 1,5 миллиарда долларов и сокращение бюджетного дефицита в 2013 году на 3,5% от ВВП.

В частности, правительство Сербии увеличил подоходный налог с 10 до 15 процентов, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) – с 18 до 20 процентов, а также акцизы на дизельное топливо, сигареты и сжиженный газ.

Однако эти реформы в результаты не увенчались успехом. По итогам 2012 года инфляция выросла с 11,1% до 13%. Следствием этого стало в большей степени повышение цен на товары, находившиеся под прямым административным контролем правительства (нефть и продукты ее переработки, алкоголь, табачные изделия и другие подакцизные товары). В результате совокупный государственный долг Сербии на конец 2012 года составил 23 миллиарда долларов, или 62,7% ВВП.

Политический эксперт Николай Давыдюк советует украинскому правительству не повторять неудачный опыт других стран, поскольку попытки наполнить бюджет за счет повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату, а только, наоборот, загоняют бизнес в угол.

Напомним, Кабинет Министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении.