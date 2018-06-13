Украинскому заробитчанину в Польше не отдали 200 тысяч гривен зарплаты

Сварщику из Украины, который официально работал на заработках в Польше, не доплатили в целом 25 тысяч злотых, что примерно равно 200 тысячам гривен.

Об этом сообщает телеканал Украины.

За работу по монтажу системы охлаждения воздуха выполненную еще в январе-мае 2017 года, укаринцу не доплатили более 8 тысчя злотых – это около 64 тысяч гривен, указывает СМИ.

"В ожидании своих денег Ярослав организовал в Польше бригаду строителей из украинцев. Но и с этим не сложилось. На одном из объектов им не доплатили треть – 17000 злотых. Это 136 000 гривен. Работникам с трудом собрали деньги, чтобы вернуться на Украину", – сообщается в материале.

Как сообщается, терпение работников лопнуло, и Ярослав вместе со съемочной группой приехал в офис фирмы-подрядчика. Но там разъяснили, для выплаты денег нет оснований, так как нет протокола приема выполненных работ.

"В договоре действительно речь идет о предоставлении протокола выполненных работ. Но кто должен был его предъявить, Ярославу наниматели и не думали растолковать", – пишет издание.

Единственной возможностью вернуть деньги для Ярослава остается обращение в суд. Первые расходы на адвоката и судебные издержки обойдутся ему в 6 тысяч злотых – 48 тысяч гривен. Независимо от исхода дела, он собирается вернуться в Украину, где у него семья, и уже здесь организовать свою бригаду для выполнения строительных работ.