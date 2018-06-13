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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українському заробітчанину в Польщі не віддали 200 тисяч гривень зарплати

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Злоті
Злоті / ostarbeiter.vn.ua

Зварнику з України, який офіційно працював на заробітках у Польщі, не доплатили в цілому 25 тисяч злотих, що приблизно дорівнює 200 тисячам гривень.

Про це повідомляє телеканал Україна.

За роботу по монтажу системи охолодження повітря виконану ще в січні-травні 2017-го, українцеві не доплатили більше 8 тисяч злотих – це близько 64 тисяч гривень, вказує ЗМІ.

"В очікуванні своїх грошей Ярослав організував в Польщі бригаду будівельників з Українців. Але і з цим не склалося. На одному з об'єктів їм не доплатили третину – 17 тисяч злотих. Це 136 тисяч гривень. Працівникам насилу зібрали гроші, щоб повернутися в Україну", – повідомляється в матеріалі.

Як повідомляється, терпіння працівників лопнуло, і Ярослав разом зі знімальною групою приїхав в офіс фірми-підрядника. Але там роз'яснили, для виплати грошей немає підстав, так як немає протоколу прийому виконаних робіт.

"У договорі дійсно мова йде про надання протоколу виконаних робіт. Але хто повинен був його пред'явити, Ярославу наймачі і не думали розтлумачити", – пише видання.

Єдиною можливістю повернути гроші для Ярослава залишається звернення до суду. Перші витрати на адвоката і судові витрати обійдуться йому в 6 тисяч злотих – 48 тисяч гривень. Незалежно від результату справи, він збирається повернутися в Україну, де у нього сім'я, і ​​вже тут організувати свою бригаду для виконання будівельних робіт.

Теги: Новини України Гроші Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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