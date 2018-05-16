Украинскому заробитчанину в Польше не выплатили зарплаты на 48 тысяч гривен, – СМИ

Украинскому заробитчанину в Польше, который стал героем сюжета ТРК "Украина", посвященному трудовой миграции, не выплатили почти 50 тысяч гривен заработной платы на строительстве.

При этом обратиться в полицию мужчина не может в связи с тем, что будет депортирован.

"Пока сделали работу, пока приняли, владелец этой компании сбежал и так остались люди без денег", – рассказал заробитчанин Сергей.

Как сообщалось ранее, проблема нелегального трудоустройства за рубежом носит массовый характер. Сергей, который приехал по рабочей визе, и после ее окончания остался в Польше, столкнулся с нелегальным статусом. Это означает отсутствие социальной защиты.

"Если работодатель решит не платить Сергею то, что он заработал, ему придется смириться, ведь польский суд украинскому нелегалу не защитник", – говорится в сюжете.

Украинские заробитчане в 80% случаев становятся жертвами мошенников при первом опыте работы за рубежом. Об этом рассказывают сами работники в телесюжете.

Как сообщает СМИ, в парламенте депутаты объединяются в межфракционную группу, которая займется усовершенствованием старых и разработкой новых законов для защиты соотечественников, работающих за рубежом.