Украинскому заробитчанину в Польше не выплатили зарплаты на 48 тысяч гривен, – СМИ
Украинскому заробитчанину в Польше, который стал героем сюжета ТРК "Украина", посвященному трудовой миграции, не выплатили почти 50 тысяч гривен заработной платы на строительстве.
При этом обратиться в полицию мужчина не может в связи с тем, что будет депортирован.
"Пока сделали работу, пока приняли, владелец этой компании сбежал и так остались люди без денег", – рассказал заробитчанин Сергей.
Как сообщалось ранее, проблема нелегального трудоустройства за рубежом носит массовый характер. Сергей, который приехал по рабочей визе, и после ее окончания остался в Польше, столкнулся с нелегальным статусом. Это означает отсутствие социальной защиты.
"Если работодатель решит не платить Сергею то, что он заработал, ему придется смириться, ведь польский суд украинскому нелегалу не защитник", – говорится в сюжете.
Украинские заробитчане в 80% случаев становятся жертвами мошенников при первом опыте работы за рубежом. Об этом рассказывают сами работники в телесюжете.
Как сообщает СМИ, в парламенте депутаты объединяются в межфракционную группу, которая займется усовершенствованием старых и разработкой новых законов для защиты соотечественников, работающих за рубежом.
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