Українському заробітчанину в Польщі не виплатили зарплати на 48 тисяч гривень, – ЗМІ

Українському заробітчанину в Польщі, який став героєм сюжету ТРК "Україна", присвяченому трудової міграції, не виплатили майже 50 тисяч гривень заробітної плати на будівництві.

При цьому звернутися в поліцію чоловік не може в зв'язку з тим, що буде депортований.

"Поки зробили роботу, поки прийняли, власник цієї компанії втік і так залишилися люди без грошей", – розповів заробітчанин Сергій.

Як повідомлялося раніше, проблема нелегального працевлаштування за кордоном носить масовий характер. Сергій, який приїхав по робочій візі, і після її закінчення залишився в Польщі, зіткнувся з нелегальним статусом. Це означає відсутність соціального захисту.

"Якщо роботодавець вирішить не платити Сергію те, що він заробив, йому доведеться змиритися, адже польський суд українському нелегалу не захисник", – йдеться в сюжеті.

Українські заробітчани у 80% випадків стають жертвами шахраїв при першому досвіді роботи за кордоном. Про це розповідають самі заробітчани в телесюжеті.

Як повідомляє ЗМІ, в парламенті депутати об'єднуються в міжфракційну групу, яка займеться удосконаленням старих і розробкою нових законів для захисту співвітчизників, що працюють за кордоном.