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      Украинскую антарктическую станцию покрыл розовый снег: невероятные фото

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      Снег на антарктической станции "Академик Вернадский" стал малинового цвета / фото: МОН

      Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже в течение нескольких недель окружена "малиновым" снегом. Такая интересная окраска возникает из-за микроскопических снежных водорослей.

      Водоросли хламидомонады размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы, объясняет Министерство образования и науки Украины.

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      Споры начинают прорастать, когда погодные условия становятся более благоприятными. А сейчас в Антарктиде, как и во всему южному полушарию Земли, именно конец лета.

      Поскольку, кроме зеленого пигмента хлорофилла, клетки водорослей содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема,
      – пишет МОН.

      червоний сніг, Антарктида
      Снег в Антарктиде получил малиновую окраску

      Такой слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. В то же время "цветение" снега способствует изменению климата – из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает.

      червоний сніг, Антарктида
      Малиновая окраска снега в Антарктиде

      В результате в снегу появляется все больше ярких водорослей. Однако с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою, а снег прекращает "цвести".

      хламідомонада, водорості, Антарктида
      Водоросли хламидомонады, которые и вызвали изменение цвета снега

      К слову, такое явление бывает не только в Антарктиде. Изменение цвета снега можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Погода Наука Министерство образования и науки Украины
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