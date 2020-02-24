Украинскую антарктическую станцию покрыл розовый снег: невероятные фото

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже в течение нескольких недель окружена "малиновым" снегом. Такая интересная окраска возникает из-за микроскопических снежных водорослей.

Водоросли хламидомонады размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы, объясняет Министерство образования и науки Украины.

К слову: Песчаная буря накрыла Канары: ее видно из космоса – жуткие фото, видео

Споры начинают прорастать, когда погодные условия становятся более благоприятными. А сейчас в Антарктиде, как и во всему южному полушарию Земли, именно конец лета.

Поскольку, кроме зеленого пигмента хлорофилла, клетки водорослей содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна, как от малинового джема,

– пишет МОН.



Снег в Антарктиде получил малиновую окраску

Такой слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. В то же время "цветение" снега способствует изменению климата – из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает.



Малиновая окраска снега в Антарктиде

В результате в снегу появляется все больше ярких водорослей. Однако с наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою, а снег прекращает "цвести".



Водоросли хламидомонады, которые и вызвали изменение цвета снега

К слову, такое явление бывает не только в Антарктиде. Изменение цвета снега можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.