Українську антарктичну станцію вкрив рожевий сніг: неймовірні фото
Українська антарктична станція "Академік Вернадський" уже протягом кількох тижнів оточена "малиновим" снігом. Таке цікаве забарвлення виникає через мікроскопічні снігові водорості.
Водорості хламідомонади розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими, пояснює Міністерство освіти і науки України.
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Спори починають проростати, коли погодні умови стають більш сприятливими. А зараз в Антарктиді, як і в усій південній півкулі Землі, саме кінець літа.
Оскільки, крім зеленого пігменту хлорофілу, клітини водоростей містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями, наче від малинового джему,
– пише МОН.
Сніг в Антарктиді отримав малинове забарвлення
Такий шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання. Водночас "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату – через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане.
Малинове забарвлення снігу в Антарктиді
Внаслідок цього у снігу з'являється все більше яскравих водоростей. Втім з настанням холодів хламідомонада готується до зимового спокою, а сніг припиняє "цвісти".
Водорості хламідомонади, які й спричинили зміну кольору снігу
До слова, таке явище буває не лише в Антарктиді. Зміну кольору снігу можна також спостерігати ще і в Арктиці, а також в Альпах та інших високогірних екосистемах.