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      Українську антарктичну станцію вкрив рожевий сніг: неймовірні фото

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      Сніг на антарктичній станції "Академік Вернадський" став малинового кольору / фото: МОН

      Українська антарктична станція "Академік Вернадський" уже протягом кількох тижнів оточена "малиновим" снігом. Таке цікаве забарвлення виникає через мікроскопічні снігові водорості.

      Водорості хламідомонади розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими, пояснює Міністерство освіти і науки України.

      До слова: Піщана буря накрила Канари: її видно з космосу – моторошні фото, відео

      Спори починають проростати, коли погодні умови стають більш сприятливими. А зараз в Антарктиді, як і в усій південній півкулі Землі, саме кінець літа.

      Оскільки, крім зеленого пігменту хлорофілу, клітини водоростей містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями, наче від малинового джему,
      – пише МОН.

      червоний сніг, Антарктида
      Сніг в Антарктиді отримав малинове забарвлення

      Такий шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання. Водночас "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату – через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане.

      червоний сніг, Антарктида
      Малинове забарвлення снігу в Антарктиді

      Внаслідок цього у снігу з'являється все більше яскравих водоростей. Втім з настанням холодів хламідомонада готується до зимового спокою, а сніг припиняє "цвісти".

      хламідомонада, водорості, Антарктида
      Водорості хламідомонади, які й спричинили зміну кольору снігу

      До слова, таке явище буває не лише в Антарктиді. Зміну кольору снігу можна також спостерігати ще і в Арктиці, а також в Альпах та інших високогірних екосистемах.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Погода Наука Міністерство освіти та науки України
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