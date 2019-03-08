Украинскую книгу признали одной из красивейших в мире: яркие фото

Дизайн книги "Я так вижу" украинской творческой мастерской "Аграфка" занял третье место на международном конкурсе "Самые красивые книги мира". Книгу выпустило "Издательство Старого Лева".

За победу боролись 32 страны и 600 книг. В топ лучших, кроме Украины, посчастливилось попасть изданием из Нидерландов, Австрии, Польши, Чехии, России, Японии, Китая, Германии и Швеции, сообщает "Мистецький Арсенал".

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Украинский дизайн книги "Я так бачу" завоевал "бронзу" на мировом конкурсе

Украинские книги принимают участие в конкурсе уже в четвертый раз. Однако выбились в тройку лидеров впервые.



Книга "Я так бачу"

"Я так бачу" – книга о том, что видит девочка в расклешенном платьице. У нее появились новые большие очки. Изучать увиденное ей помогает сова — символ зрения.

На одном из наиболее впечатляющих разворотов книги изображены несколько силуэтов животных, среди которых козы, хамелеоны, акулы и дрозды, которые вместе образуют своеобразный пазл. Графическое визуальное оформление этой книги в стиле таких себе значков впечатляет. Определенные области выделены тремя цветами (оттенки синего, красного и желтого), которые живут сами по себе и доминируют над остальными. Местами они накладываются друг на друга, прилегая вплоть до самого верха страницы или перескакивая на другую. Наблюдать за всем этим многообразием форм — истинное наслаждение,

– прокомментировали свой выбор в пользу украинской книги в жюри.



Книга "Я так бачу"

Конкурс "Самые красивые книги мира" – одно из самых масштабных событий в мире в сфере оформления книг. Жюри придирчиво оценивает эстетический вид книги, уровень художественного оформления и награждает победителей в рамках Лейпцигской книжной ярмарки. Далее в течение года "медалисты" ездят по разным библиотекам мира и, как вишенка на торте, презентуются на крупнейшей книжной выставке во Франкфурте. Конкурс ввели с 1963 года.