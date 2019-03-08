Дизайн книги "Я так бачу" української творчої майстерні "Аґрафка" посів третє місце на міжнародному конкурсі "Найкрасивіші книги світу". Книгу випустило "Видавництво Старого Лева".

За перемогу боролись 32 країни і 600 книжок. До топу найкращих, окрім України, пощастило потрапити виданням з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції, повідомляє "Мистецький Арсенал".

Читайте також: Maidan Love: у Франції презентують комікс про Революцію Гідності



Український дизайн книги "Я так бачу" здобув "бронзу" на світовому конкурсі

Українські книги беруть участь у конкурсі вже вчетверте. Проте вибились у трійку лідерів вперше.



Книга "Я так бачу"

"Я так бачу" – книга про те, що бачить дівчинка у розкльошеній сукенці. У неї з'явились нові великі окуляри. Вивчати побачене їй допомагає сова — символ зору.

На одному з найбільш вражаючих розворотів книги зображені кілька силуетів тварин, серед яких кози, хамелеони, акули та дрозди, які разом утворюють своєрідний пазл. Графічне візуальне оформлення цієї книги у стилі таких собі піктограм вражає. Певні області виділені трьома кольорами (відтінки синього, червоного й жовтого), які живуть самі по собі й домінують над рештою. Місцями вони накладаються одне одного, прилягаючи аж до самого верху сторінки або й перескакуючи на іншу. Спостерігати за всім цим різноманіттям форм — справжня насолода,

– прокоментували свій вибір на користь української книги у журі.



Книга "Я так бачу"

Конкурс "Найкрасивіші книги світу" – одна з наймасштабніших подій у світі у сфері оформлення книг. Журі прискіпливо оцінює естетичний вигляд книги, рівень художнього оформлення та нагороджує переможців в рамках Лейпцизького книжкового ярмарку. Далі протягом року "медалісти" їздять різними бібліотеками світу та, як вишенька на торті, презентуються на найбільшій книжковій виставці у Франкфурті. Конкурс запровадили з 1963 року.