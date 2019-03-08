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      Українську книгу визнали однією з найкрасивіших у світі: яскраві фото

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      Книга "Я так бачу"
      Книга "Я так бачу" / Видавництво Старого Лева

      Дизайн книги "Я так бачу" української творчої майстерні "Аґрафка" посів третє місце на міжнародному конкурсі "Найкрасивіші книги світу". Книгу випустило "Видавництво Старого Лева".

      За перемогу боролись 32 країни і 600 книжок. До топу найкращих, окрім України, пощастило потрапити виданням з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції, повідомляє "Мистецький Арсенал". 

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      Український дизайн книги "Я так бачу" здобув "бронзу" на світовому конкурсі

      Українські книги беруть участь у конкурсі вже вчетверте. Проте вибились у трійку лідерів вперше. 


      Книга "Я так бачу"

      "Я так бачу" – книга про те, що бачить дівчинка у розкльошеній сукенці. У неї з'явились нові великі окуляри. Вивчати побачене їй допомагає сова — символ зору.

      На одному з найбільш вражаючих розворотів книги зображені кілька силуетів тварин, серед яких кози, хамелеони, акули та дрозди, які разом утворюють своєрідний пазл. Графічне візуальне оформлення цієї книги у стилі таких собі піктограм вражає. Певні області виділені трьома кольорами (відтінки синього, червоного й жовтого), які живуть самі по собі й домінують над рештою. Місцями вони накладаються одне одного, прилягаючи аж до самого верху сторінки або й перескакуючи на іншу. Спостерігати за всім цим різноманіттям форм — справжня насолода,
      – прокоментували свій вибір на користь української книги у журі.  


      Книга "Я так бачу"

      Конкурс "Найкрасивіші книги світу" – одна з наймасштабніших подій у світі у сфері оформлення книг. Журі прискіпливо оцінює естетичний вигляд книги, рівень художнього оформлення та нагороджує переможців в рамках Лейпцизького книжкового ярмарку. Далі протягом року "медалісти" їздять різними бібліотеками світу та, як вишенька на торті, презентуються на найбільшій книжковій виставці у Франкфурті. Конкурс запровадили з 1963 року. 
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      Теги: Новини України Новини культури Література Книги
      Джерело: 24 Канал
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