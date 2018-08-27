Украинскую туристку спасли с Эльбруса благодаря фонарику

Спасатели эвакуировали с Эльбруса украинку, которая из-за переутомления не смогла спуститься с горы.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Ротару – в реанимации: появилась реакция ее окружения и самой исполнительницы на информацию

Женщину спустили с Эльбруса, живую и здоровую,

– сказал дежурный.

Он также сообщил, что украинка не смогла самостоятельно спуститься с горы из-за того, что переутомилась.



Ранее на сайте российского МЧС появилось сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5250 метров над уровнем моря незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы о помощи с помощью фонарика.



Чтобы спасти украинскую туристку было привлечено трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.