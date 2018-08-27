Українську туристку врятували з Ельбрусу завдяки ліхтарику

Рятувальники евакуювали з Ельбрусу українку, яка через перевтому не змогла спуститися з гори.

Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Жінку спустили з Ельбрусу, живу і здорову,

– сказав черговий.

Він також повідомив, що українка не змогла самостійно спуститися з гори через те, що перевтомилася.

Раніше на сайті російського МНС з'явилося повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 5250 метрів над рівнем моря незареєстрована туристка з України подає сигнали про допомогу за допомогою ліхтарика.

Аби врятувати українську туристку було залучено троє рятувальників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії та дві одиниці техніки.