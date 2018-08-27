Українську туристку врятували з Ельбрусу завдяки ліхтарику
Рятувальники евакуювали з Ельбрусу українку, яка через перевтому не змогла спуститися з гори.
Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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Жінку спустили з Ельбрусу, живу і здорову,
– сказав черговий.
Він також повідомив, що українка не змогла самостійно спуститися з гори через те, що перевтомилася.
Раніше на сайті російського МНС з'явилося повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 5250 метрів над рівнем моря незареєстрована туристка з України подає сигнали про допомогу за допомогою ліхтарика.
Аби врятувати українську туристку було залучено троє рятувальників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії та дві одиниці техніки.