10:54
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Украинскую власть призывают использовать накопленные промышленные отходы для строительства дорог

      49 Читати новину українською
      Украинскую власть призывают использовать накопленные промышленные отходы для строительства дорог
      Украинскую власть призывают использовать накопленные промышленные отходы для строительства дорог / Иллюстративное фото 5.ua

      300 миллионов тонн промышленных шлаков можно использовать для строительства дорог, уверяют участники Международной выставки оборудования и технологий для сбора и переработки отходов Waste Menegment 2019. Это отходы, которые накопились от работы теплоэлектростанций и металлургических комбинатов.

      Использование шлаков позволит уберечь природные ресурсы и остановить загрязнение окружающей среды. По словам специалистов, такую технологию используют в большинстве стран мира из-за надежности и экологичности материала. Тогда как в Украине отходы используют в разы меньше. Изменить ситуацию эксперты предлагают на законодательном уровне, а начать – с увеличения объемов государственного заказа, утверждает старший аналитик компании Recycling Solutions Юлия Радченко.

      "Мы предлагаем ввести норму с обязательным процентом использования шлаковых материалов в строительстве автодорог и использовать ее уже на этапе проектирования дорог. Это позволит улучшить качественные характеристики дорог и увеличить их долговечность. К тому же это поможет решить экологические вопросы в стране", – утверждает Юлия Радченко.

      Стимулировать применение шлаков позволит уменьшение экологического налога для бизнеса и возмещения транспортных расходов на перевозку отходов, утверждают специалисты.

      blog_ava
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня
      3234
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сегодня , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 485
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 08:19 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      3234
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 октября , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 678
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 октября , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 260
      8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      8 октября , 21:01 8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      446
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук