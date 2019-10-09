Украинскую власть призывают использовать накопленные промышленные отходы для строительства дорог

300 миллионов тонн промышленных шлаков можно использовать для строительства дорог, уверяют участники Международной выставки оборудования и технологий для сбора и переработки отходов Waste Menegment 2019. Это отходы, которые накопились от работы теплоэлектростанций и металлургических комбинатов.

Использование шлаков позволит уберечь природные ресурсы и остановить загрязнение окружающей среды. По словам специалистов, такую технологию используют в большинстве стран мира из-за надежности и экологичности материала. Тогда как в Украине отходы используют в разы меньше. Изменить ситуацию эксперты предлагают на законодательном уровне, а начать – с увеличения объемов государственного заказа, утверждает старший аналитик компании Recycling Solutions Юлия Радченко.

"Мы предлагаем ввести норму с обязательным процентом использования шлаковых материалов в строительстве автодорог и использовать ее уже на этапе проектирования дорог. Это позволит улучшить качественные характеристики дорог и увеличить их долговечность. К тому же это поможет решить экологические вопросы в стране", – утверждает Юлия Радченко.

Стимулировать применение шлаков позволит уменьшение экологического налога для бизнеса и возмещения транспортных расходов на перевозку отходов, утверждают специалисты.