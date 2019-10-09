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      Українську владу закликають використовувати накопичені промислові відходи для будівництва доріг

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      Українську владу закликають використовувати накопичені промислові відходи для будівництва доріг
      Українську владу закликають використовувати накопичені промислові відходи для будівництва доріг / 5.ua ілюстративне фото

      300 мільйонів тонн промислових шлаків можна використати для будівництва доріг, запевняють учасники Міжнародної виставки обладнання та технологій для збору та переробки відходів Waste Menegment 2019. Це відходи, які накопичились від роботи теплоелектростанцій та металургійних комбінатів.

      Використання шлаків дозволить вберегти природні ресурси та зупинити забруднення довкілля. За словами фахівців, таку технологію використовують у більшості країн світу через надійність та екологічність матеріалу. Тоді як в Україні відходи використовують в рази менше. Змінити ситуацію експерти пропонують на законодавчому рівні, а розпочати – зі збільшення обсягів державного замовлення, стверджує старший аналітик компанії Recycling Solutions Юлія Радченко.

      "Ми пропонуємо ввести норму з обов'язковим відсотком використання шлакових матеріалів у будівництві автошляхів і використовувати її вже на етапі проектування доріг. Це дозволить покращити якісні характеристики доріг та збільшити їхню довговічність. До того ж це допоможе вирішити екологічні питання в країні", – стверджує Юлія Радченко.

      Стимулювати застосування шлаків дозволить зменшення екологічного податку для бізнесу та відшкодування транспортних витрат на перевезення відходів, стверджують фахівці.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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