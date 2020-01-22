Украинцы аплодируют коррупции, или Что показали жалобы Новосад на зарплату?

История про атаки на Анну Новосад – это история про лицемерие. Лицемерие украинского общества. Потому что общество атакует того, кто говорит с ним искренне. И аплодирует в студиях тем, кто врет.

Условная Тимошенко может выйти и атаковать Новосад за то, что та хочет получать честно белую зарплату. За то, что министр хочет жить на одну зарплату. Вот так советское проклятие.

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И условная Тимошенко под аплодисменты бабушек в студии будет кричать о том, что зажрались министры. И при этом, условная Тимошенко никогда не поделится секретом, как она работает на государство и при этом живет в Конча-Заспе. И ее ежедневный наряд стоит больше, чем зарплата Анны Новосад за месяц. И если Юлия Тимошенко поделится секретом, как это делать, то может и Анна Новосад больше не будет хотеть высокой зарплаты? Тем более, что Тимошенко умудрилась дочку даже не обучение в Лондон отправить. Так что для министра вырастить ребенка в Киеве вообще не составит проблем.

Так где же этот секрет? Почему никто его не спросит? Как жить в Конча-Заспе, получая всю жизнь низкую зарплату? Как носить Луи Витон? Как отправлять дочку в Лондон? Черт побери, где этот философский камень, превращающий все в золото. Юлия Тимошенко и философский камень. Гарри Поттер отдыхает.

Все знают, что это за философский камень. Все люди, которые аплодируют, понимают это. Это коррупция. И все те же люди скажут вам, что коррупция это вроде бы зло. И они ненавидят коррупционеров. Но при этом охотно хлопают им.

Люди в студии аплодируют Тимошенко. И готовы устроить травлю человеку, который просто и искренне сказал им правду. Да, наверное имея политический опыт люди больше следят за словами. И это позволяет им обманывать маленького украинца. И украинец остается бедным. И хлопает не буллингу министра, а своей бедности. Каждый хлопок отдаляет их от достатка. Но они стирают ладони в аплодисментах. Так и кто кому виноват в итоге? Кто захочет быть искренним? Кто захочет полсе этого работать честно?

Хотели ли министры Азарова высокую зарплату? Да никогда в жизни. Они вообще не знали, наверняка, какая у них зарплата. А почему? Ведь мы знаем почему. Все знают ответ.

Янукович построил Межигорье на зарплату в 20 тыс. грн? Правда мы хотим, чтобы люди получали мало и не хотели нормальной зарплаты.

Юрий Бойко никогда не жаловался на низкую зарплату. Но черт побери, Вышки Бойко могли обеспечить его существования на годы вперед. И его внуков тоже.

Переживал ли Гройсман о своей зарплате? Хоть раз?

Насалик знал о своих официальных доходах?

Ляшко предпочитал играть в лотерею. И все мы знаем, какую.

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А депутаты, которые сейчас устраивают травлю? На чем они ездят? Где живут? Тоже обладают философскими камнями? Откуда их столько в Украине? А может это один большой камень. На шее государства Украина? И чтобы скинуть этот камень надо сделать выбор. Или вы платите высокие зарплаты, да хотя бы просто рыночные зарплаты, или у вас работают вот такие вот обладатели философских камней. Все. Третьего не дано. Люди, которых вы можете нанять на важные роли всегда уже имеют высокий уровень жизни и хотят его как минимум сохранить. Если у человека не было высокого дохода, то такой человек не может ничего дать стране на должности, которая прадпологает професионализм, опыт и менеджерские навыки.

А кто из нынешних министров не переживает по поводу своей зарплаты? Дмитрий Дубилет. Прекрасный пример. Только его равнодушие к своей зарплате стоило нам 5,5 млрд долларов в "Приватбанке". Теперь зарплата не важна, это правда.

И еще Аваков, кажется, не переживает. Прекрасный пример служения своей стране. Вот настоящие министры для украинцев. Традиционные. Соответствуют скрепам. Вот он, выбор лицемерного украинского общества.

Надо ли называть другие фамилии? Людей, которые зарабатывали 36 тыс грн в час. Но этот час они должны были иметь право подписи. И все, что они зарабатывали, делало беднее украинцев. А теперь эти украинцы хлопают этим людям. Которые кричат, что министры зажрались. Честно? Зажрались? Люди из Конча-Заспы говорят людям, живущих в двухкомнатных квартирах, что те зажрались? И люди хлопают? Честно?

Но что взять с Тимошенко и Шуфрича, Королевской и Бойко, Медведчука и Рабиновича. У них работа такая. Но вот обычные простые украинцы. Вам не стыдно вторить и хлопать? Вам не стыдно травить тех, кто хочет честно работать на вас. И всего лишь говорит о том, что такая работа должна быть оплачена соответствующе, ведь в частном секторе их труд оплачивается гораздо дороже. Это правда. Но люди хлопают лжи, которая им приятно, вместо того чтобы принять правду, которая им не нравится.

Украинцы лицемерны. И поэтому заслуживают бедность. Потому что они аплодируют коррупционеру в тот момент, когда он высмеивает людей, которые хотят зарабатывать честно. И поддерживают коррупционера. А коррупционер потом поддерживает их бедность. Все счастливы. А люди, которые думали идти менять страну, получают сигнал, что никому это не надо.

Почему украинцы у телеэкранов так легко поддерживают травлю министров, которые вдруг начали говорить правду? Потому что коррупционер выступая в студии говорит им, что они не виноваты в своей бедности. Что это нормально быть бедным. Не надо стараться. Не надо испытывать комплексов. Не надо учится. Бедность это нормально. И они не виноваты в том, что бедны. Они не виноваты в собственной лени. В нежелании работать над собой. В не желании учится. В нежелании что-то менять в своей жизни. И люди это охотно соглашаются. Ведь тогда они смогут спать спокойно. И любой успешный человек – просто вор. А если они воруют – то это нормально, ведь все воруют, а кто не ворует, у того нет денег. Этому аплодируют люди в студии. Своей зависти, глупости и лени.

Лицемерие людей позволяет им жить со своей убогостью. И делает убогим всю страну.

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