В то же время по всей территории нашей страны днем ​​сообщают о небольшой облачности, но без осадков. Соответствующие данные были обнародованы в Украинском гидрометеорологическом центре.

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В Украине станет холоднее

В западных регионах Украины температура воздуха опустится до +2…+4 градусов тепла. На севере и в центре будет несколько теплее +3...+5 градусов. В Киеве термометры покажут +4…+6 градусов.

В восточных, за исключением Луганской, южных областях и в Крыму – наиболее тепло – +5…+7 градусов.

Обратите внимание! На западе Украины ночью синоптики прогнозируют заморозки до -1 градуса.

Погода в Украине 24 февраля / Данные Укргидрометцентра

Погода в Украине 25 февраля

По всей территории Украины температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.

Теплее всего будет на Львовщине – +7...+9 градусов. В то же время ночью в большинстве областей – заморозки, кое-где до -5 градусов. Только в Луганской, Запорожской областях и в Крыму будет "плюс".

Кроме этого, синоптики сообщают о небольшой облачности днем, но без осадков.

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