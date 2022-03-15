На своей странице в фейсбуке метеоролог в деталях описала какую погоду следует ожидать на территории Украины после 16 марта.
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Что синоптическое завтра нам принесет?
Со среды, 16 марта, в Украине ожидается похолодание.
На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине будут самые низкие градусы: ночью -7-13, днем -1-4 градуса.
На остальной территории Украины в ближайшую ночь -3-8 градусов, 16 марта днем предполагается 0+5 градусов.
На западной Украине ожидается потепление: максимально будет +6+12 градусов.
16 марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег.
В Киеве в среду тоже немного похолодает: ночью -4, днем +3 градуса. Осадков не предполагается.
Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, 20 марта.
На следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет.
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