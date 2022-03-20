Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что груз состоит из различных медикаментов, пищевых продуктов, консервированной пищи и одежды.

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"Гуманитарную помощь собрано в Греции при содействии консульства Украины в Салониках во главе с консулом Вадимом Саблуком, почетного консула Украины в Комотини – представителя Торговой промышленной палаты Украины в Греции Дмитриоса Димитриадиса, мэрии города, а также украинской общины Северной Греции "Источник", – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что после разгрузки и сортировки гуманитарная помощь будет направлена в район боевых действий с российским агрессором.

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