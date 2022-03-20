Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що вантаж складається з різних медикаментів, харчових продуктів, консервованої їжі та одягу.

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"Гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком, почесного консула України в Комотіні – представника Торгової промислової палати України в Греції Дмітріоса Дімітріадіса, мерії міста, а також української громади Північної Греції "Джерело", – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що після розвантаження і сортування гуманітарна допомога буде направлена в район бойових дій з російським агресором.

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