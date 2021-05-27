Есть несколько возможных причин, почему Альянс мог принять такое решение. Об этом рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

К теме Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на июньский саммит НАТО

По его словам, членам НАТО точно надо поговорить о растущей агрессии со стороны России в закрытом режиме. Соответственно и корректировать определенные стратегические вещи и поведение.

С другой стороны, возможно, непривлечение Украины к июньскому саммиту является позитивным сигналом европейским союзникам со стороны Соединенных Штатов. Эксперт предположил, что американцы могли не быть такими настойчивым, чтобы создать определенный дополнительный формат и пригласить туда наше государство.

Это могло бы лечь в общий подход Байдена – не раздражать Путина накануне встречи, которая состоится 16 июня,

– объяснил Хара.

И добавил, решение НАТО могло быть обусловлено и тем, что США сняли санкции с немецких частных лиц и компаний по строительству "Северного потока-2".

Германия и Франция не сильно бы хотели видеть Украину в дополнительном формате на саммите НАТО, – Хара

По мнению эксперта фонда "Майдан иностранных дел" Александра Хары, Германия и Франция точно не сильно бы хотели видеть Украину в таком дополнительном формате на саммите. Он вспомнил, эти страны еще в 2008 году были скептическими в отношении Украины. Фактически они были на стороне Путина, чтобы отсрочить предоставление нашему государству Плана действий относительно членства. Это стало таким сигналом для возможностей главы Кремля:

в августе 2008 года Россия начала войну против Грузии;

в 2014 году начала военные действия против Украины.

Хара оценил позиции Германии в этом вопросе как отрицание права Украины на самозащиту. Ведь наше желание стать членами Альянса – это попытка защититься от агрессивной политики России.

Эксперт объяснил, почему НАТО не нашло формата для участия Украины в саммите: