Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты готовятся к длительной войне не только против Украины, а готовы идти дальше. Об этом она рассказала в эфире Национального телемарафона.

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Россия готовится к войне с Европой

Как пояснила Анна Маляр, россияне готовятся захватывать Украину долго. Их цель – контроль над всей Украиной, Восток Украины – только первый пункт их дальновидного плана.

Вместе с тем она рассказала, что уничтожение украинских городов свидетельствует об одном – они не собираются пользоваться "мирной" инфраструктурой.

"Возможно, они готовятся к войне с европейскими странами, и Украина им нужна только как плацдарм. Сегодня они используют в войне против нас территорию Беларуси, пытаются проводить определенные действия в непризнанном Приднестровье. Это их стиль", – предположила она.

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