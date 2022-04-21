Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти готуються до тривалої війни не лише проти України, а готові йти далі. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Росія готується до війни з Європою

Як пояснила Ганна Маляр, росіяни готуються захоплювати Україну довго. Їх мета – контроль над всією Україною, Схід України – лише перший пункт їх далекоглядного плану.

Разом з тим вона розповіла, що нищення українських міст свідчить про одне – вони не збираються користуватися "мирною" інфраструктурою.

"Можливо, вони готуються до війни з європейськими країнами, і Україна їм потрібна лише як плацдарм. Сьогодні вони використовують у війні проти нас територію Білорусі, намагаються проводити певні дії у невизнаному Придністров'ї. Це їх стиль", – припустила вона.

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