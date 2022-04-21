У своєму брифінгу за 21 квітня Олексій Арестович зауважив, що в найближчому майбутньому Україну чекає позиційна війна. Росія намагатиметься оголошувати перемир'я, вести перемовини, створювати гуманітарні коридори та накопичувати сили для наступної фази.

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"Але чи є в них ці сили? Ці сили – це строковики, яких почали призивати до війська з 1 квітня. Їм знадобиться два, а може й три місяці для того, щоб їх мінімально підготувати. Зняти із зберігання запаси зброї та військової техніки. Якість та темпи їх ми бачимо", – зауважив радник ОП.

За його словами, до того часу росіян вже почнуть конкретно "ламати" економічні санкції.

За час поки Росія готуватиметься до наступного наступу Збройні Сили України та інші сили оборони отримають зброю від Заходу.

І ми ще подивимося хто де збереться та хто кого доламає. Я думаю, що це будемо ми ламати і гнати з нашої землі,

– підсумував Арестович.

До теми – брифінг Олексія Арестовича за 21 квітня: відео