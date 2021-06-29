Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории – грозы и град.
Важно На Херсонщине молния попала в 2 мужчин, которые работали на поле
Новость дополняется ...
Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Из-за этого они даже объявили первый уровень опасности.
Источник:Укргидрометцентр
Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории – грозы и град.
Важно На Херсонщине молния попала в 2 мужчин, которые работали на поле
Новость дополняется ...