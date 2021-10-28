Ночью и утром 29 октября густой туман накроет западные, северные и центральные области Украины.

Обратите внимание Днем до +18 градусов, ночью – заморозки: прогноз погоды на 29 октября

В регионах будет низкая видимость

Из-за густого тумана на Западе, Севере и в Центре будет видимость 200 – 500 метров. В Киеве и области она будет несколько выше – 250 – 500 метров.

ГСЧС из-за тумана объявила на ночь и утро 29 октября 1 уровень опасности, то есть желтый.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.

Рекомендации ГСЧС для водителей