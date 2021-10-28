Уночі та вранці 29 жовтня густий туман накриє західні, північні та центральні області України.
Зверніть увагу Удень до +18 градусів, уночі – заморозки: прогноз погоди на 29 жовтня
У регіонах буде низька видимість
Через густий туман на Заході, Півночі та в Центрі буде видимість 200 – 500 метрів. У Києві та області вона буде дещо вищою – 250 – 500 метрів.
ДСНС через туман оголосила на ніч та ранок 29 жовтня 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.
Водіїв закликають бути обережними на дорогах, дотримуватися дистанцій та уникати небезпечних маневрів.
Рекомендації ДСНС для водіїв
- Обирайте таку швидкість для їзди, щоб змогтим загальмувати у випадку появи неочікуваної перешкоди.
- Обов'язково вмикайте фари та протитуманні ліхтарі.
- Уважно слідкуйте за сигналами водіїв, авто яких рухаються попереду.
- Не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин.
- При зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, щоб позначити габарити вашого автомобіля.