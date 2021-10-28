Уночі та вранці 29 жовтня густий туман накриє західні, північні та центральні області України.

Зверніть увагу Удень до +18 градусів, уночі – заморозки: прогноз погоди на 29 жовтня

У регіонах буде низька видимість

Через густий туман на Заході, Півночі та в Центрі буде видимість 200 – 500 метрів. У Києві та області вона буде дещо вищою – 250 – 500 метрів.

ДСНС через туман оголосила на ніч та ранок 29 жовтня 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах, дотримуватися дистанцій та уникати небезпечних маневрів.

Рекомендації ДСНС для водіїв