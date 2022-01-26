На Украину надвигается ненастье
Скандинавские атмосферные фронты принесут в четверг влажность и снег. Осадки прогнозируют во всех областях, кроме восточных.
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Самую низкую температуру воздуха обещают на Востоке. Там она опустится до -9...-13 градусов ночью и -3...-8 градусов днем. Теплее всего будет в Житомирской и Киевской областях. Там столбики термометров будут на уровне 0...-2 градусов.
На Западе и Севере ветер начнет усиливаться до штормового. Уже в пятницу он накроет всю Украину.
Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на Востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками,
– рассказала Наталья Диденко.
В Киеве прогнозируют гололед
В столице в четверг будет плохая видимость. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и аккуратными, а также включать фары. Из-за мокрого снега на дорогах будет "каша". Кроме того, прогнозируют гололед.
Ветер с Запада посетит столицу уже во второй половине дня.
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Полный текст публикации синоптикини Наталки Диденко в фейсбуке:
Четверг в Украине будет со снегом и мокрым снегом.
Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут завтра влажную, с осадками, погоду практически повсюду, кроме восточных областей.
Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задувать на Западе и Севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде по Украине ветер будет сильным.
Температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и на северо-востоке, ночью до -9...-13, днем -3...-8 градусов.
На Севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем 0…-2 градуса. В Черниговской и Сумской – еще холоднее, -4...-7 градусов.
На Западе от 2 мороза до 2 тепла.
В Центре градусам явно нужно к офтальмологу, потому что будут смотреть непонятно куда: Виннитчина около нуля, Кропивницкий с районами и Черкасщина - -1...-3 градуса, Полтавщина, Днепр с районами - -3...-7 градусов.
На Юге в Одесской области – 0…+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – 0…3 градусов мороза, в Запорожье –2…5 градусов.
В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительно каша, гололедица – берегите себя и обувь. Видимость – не очень, облачно, водители, не забывайте включать фары.
Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня!
В течение четверга температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 мороза до 1 тепла.
Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на Востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками.