В Україну суне негода

Скандинавські атмосферні фронти принесуть у четвер вологу та сніг. Опади прогнозують у всіх областях, крім східних.

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Найнижчу температуру повітря обіцяють на Сході. Там вона опуститься до -9...-13 градусів вночі та -3...-8 градусів вдень. Найтепліше буде у Житомирській та Київській областях. Адже там стовпчики термометрів будуть на рівні 0...-2 градусів.

На Заході та Півночі вітер почне посилюватися до штормових значень. Вже у п'ятницю він накриє всю Україну.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою (і на Сході потепліє), вітряним, з періодичними опадами,

– розповіла Наталка Діденко.

У Києві прогнозують ожеледицю

У столиці в четвер буде погана видимість. Тому водіям потрібно бути особливо уважними та обережними, а також вмикати фари. Через мокрий сніг на дорогах буде "каша". Крім того, прогнозують ожеледицю.

Вітер зі Заходу завітає у столиці вже у другій половині дня.

Зверніть увагу! Зранку 25 січня в горах Чернівецької області зафіксували -33 градуси морозу. Уся місцевість була покрита товстим шаром снігу. Місцеві мешканці розповіли, що таких сильних морозів у них вже давно не було.

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Повний текст публікації синоптикині Наталки Діденко у фейсбуці:

Четвер в Україні буде із снігом та мокрим снігом.

Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть завтра вологу, з опадами, погоду практично повсюди, окрім східних областей.

Почне посилюватися вітер до штормових значень, спочатку задуватиме на Заході та Півночі, а післязавтра, у п'ятницю, практично скрізь в Україні вітер буде сильним.

Температура повітря найнижчою очікується у східній частині та на північному сході, вночі до -9...-13, вдень -3...-8 градусів.

На Півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0….-2 градусів. На Чернігівщині та Сумщині – ще морозно, -4...-7 градусів.

На Заході від 2 морозу до 2 тепла.

У Центрі градусам явно треба до офтальмолога, бо дивитимуться хтозна-куди: Вінниччина близько нуля, Кропивницький з районами та Черкащина – -1...-3 градуси, Полтавщина, Дніпро з районами – -3...-7 градусів.

На Півдні в Одеській області – 0...+1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму – 0-...3 градусів морозу, на Запоріжжі – -2...-5 градусів.

У Києві 27-го січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця – бережіть себе та взуття. Видимість – не дуже, хмарно, водії, не забувайте вмикати фари.

Вітер із заходу завтра посилиться в другій половині дня!

Протягом дня четверга температура повітря у столиці коливатиметься в межах від 2 морозу до 1 тепла.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою (і на Сході потепліє), вітряним, з періодичними опадами.