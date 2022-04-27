На Западе будет достаточно прохладно, как для конца апреля. Температура воздуха прогреется только до +10…+14 градусов.

Обратите внимание Искусственный интеллект научили точно предвидеть ураганы и штормы

На Востоке синоптики обещают +16…+19 градусов. На юге воздух прогреется до +20 градусов. В Симферополе обещают +17...+19 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется только до +17…+19 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что четверг в Украине будет умеренно теплым. Теплые домашние брюки и носки еще актуальны.

Дожди пройдут в западных областях (кроме Волыни и Ровенщины), заденет осадками Одесскую, Винницкую область, южные районы Житомирщины и Киевщины,

– заявила Диденко.

Погода в городах Украины 28 апреля

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +10...+12

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 28 апреля / Карта Укргидрометцентра.