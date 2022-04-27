На Заході буде доволі прохолодно як для кінця квітня. Температура повітря прогріється лише до +10...+14 градусів.
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На Сході синоптики обіцяють +16...+19 градусів. На Півдні – повітря прогріється до +20 градусів. У Сімферополі обіцяють +17...+19 градусів.
У Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря прогріється лише до +17...+19 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що четвер в Україні буде помірно теплим. Теплі домашні штани та шкарпетки – ще актуальні.
Дощі пройдуть у західних областях (окрім Волині та Рівненщини), зачепить опадами Одещину, Вінницьку область, південні райони Житомирщини та Київщини,
– заявила Діденко.
Погода у містах України 28 квітня
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +12...+14
Вінниця – +10...+12
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +18...+20
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 28 квітня / Карта Укргідрометцентру