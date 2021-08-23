В основном едут из Украины представители малозащищенных слоев населения. Большинство – это молодые люди до 40 лет. Именно на них рассчитана агрессивная рекламная кампания на каждом шагу в селах и райцентрах, окторая предлагает несложную работу за рубежом и большие заработки.

Подробно Нация, которая уезжает: как вернуть украинских трудовых мигрантов домой

Сейчас проблема приобрела угрожающий характер – ведь постоянно за границей находятся 2–3 миллиона украинцев, а в пиковые моменты на сезонных работах в Польше, Германии и других странах ЕС могут быть до 11 миллионов граждан Украины.

Таким образом, украинские гастарбайтеры стали влиятельным фактором для многих отраслей хозяйства ЕС. За право платить украинцам заработную плату, которая ниже рыночной, соревнуются на государственном уровне. Например, поляки снимают карантинные ограничения для украинцев, а финны – присылают за сезонными рабочими чартеры.

Украинские власти начали наконец понимать масштабы проблемы только несколько лет назад, до того времени "государственные мужи" паразитировали на переводах гастарбайтеров и выдавали их за инвестиции. В 2017 году Кабмин утвердил Стратегию государственной миграционной политики (правда, без конкретики). В 2019 году возвращении украинцев домой стало одним из основных тезисов программы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. "Хочу уехать" мы должны заменить на "хочу вернуться",

– так обещал Зеленский в 2019 году.

Стоит признать, что определенные шаги действительно были предприняты. Кроме хэштега #зеповернусь была введена программа льготного кредитования для украинцев, которые изъявили желание вернуться на родину. Правда, массовая программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" не стала работать из-за нехватки информирования, недоверия мигрантов, а также иногда саботажа украинских банков. Окончательно ее добила пандемия коронавируса.

Благодаря выдаче инвестиционных кредитов было создано лишь 4 508 рабочих мест и сохранено 40 761 рабочее место. Сейчас Гончарук сам находится далеко за границей и больше ничего не обещает.

Пока официальной "дорожной карты" для большинства проектов нет. Государственная целевая программа сотрудничества с зарубежными украинцами, которая бы должна была стать такой, находится лишь в стадии разработки, не содержит конкретных эффективных мер и сводится в основном к культурным аспектам на уровне взаимодействия посольств иностранных и украинских общин.

У страны должна появиться цель – улучшить качество человеческого капитала. Должна быть четкая программа и стимулы для талантливой молодежи получать хорошее образование, причем не обязательно в Украине. Если нет определенной политики, то ничего нет.

Поэтому государству пора вмешаться и заняться проблемой возвращения трудовых мигрантов, а президенту – вспомнить, что это было одним из ключевых его обещаний. Сейчас оно так и не выполнено.