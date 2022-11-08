Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Климатической конференции СОР27.

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Если Украина примет российские требования и согласится с тем, что Россия может продвигаться дальше и захватывать ее территории, это лишь повысит риск того, что Россия будет атаковать снова и снова,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что война России против Украины началась не в феврале 2022 года, а 2014-го, после оккупации Крыма и вторжения на Восток Украины.

Уступки России будут катастрофой

И отметил, что в случае "если Россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет катастрофой не только для Украины".

Это может быть небезопасно для всех нас. Потому что это будет означать, что использование грубой силы является путем достижения политических целей и получения контроля над соседними странами,

– отметил Столтенберг.

По словам генсека, перед началом войны Россия заявила об амбициях не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и союзников.

Россия ставила условия и НАТО

В частности, Кремль потребовал, чтобы Североатлантический союз прекратил расширение и принятие новых членов. Еще одной прихотью Кремля было требование к НАТО вывести все свои силы из восточной части, что означало бы разделение членов организации на "сорта".

НАТО и союзники по НАТО не являются частью этого конфликта, но мы поддерживаем Украину в ее законном праве на самооборону. Всем хотелось бы, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Но если Украина остановит борьбу, она прекратит существование как независимая страна. Если Россия остановится – наступит мир,

– подчеркнул Столтенберг.

Он продолжил свою речь тем, что именно Россия много месяцев блокировала украинские порты. Именно россияне воровали зерно, что повлекло за собой глобальные последствия в контексте цен на энергетику и продовольствие.

Поэтому да, нужно завершить войну тогда, когда Путин будет уважать суверенитет своего соседа – Украины,

– резюмировал генеральный секретарь НАТО.

Почему Украину склоняют к переговорам

В последние дни через зарубежные СМИ все чаще звучат месседжи о необходимости переговоров между Украиной и Россией.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Якобы наша переговорная позиция известна и открыта. Основное требование – Россия выводит свои войска из Украины.

НАТО и США допускают мирные переговоры Украины и России, если ВСУ отвоюют Херсон. Бой за город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

В США подтвердили, что продолжают коммуницировать со страной-агрессором. Однако утверждают, что они знают "с кем имеют дело" и делают это "в собственных интересах".

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