Холоднее всего будет в Центре. В частности, в Черкасской и Кировоградской области прогнозируют +17...+19 градусов. На Севере – тоже прохладно, поскольку в Сумах и Житомире – +16…+18.

Важно В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы

Может быть сильный ветер

В восточных, западных и центральных областях показатели столбиков термометров будут выше. Однако жарко не будет. Температура воздуха будет составлять +23...+25.

Порывы ветра будут достигать 5 – 12 метров в секунду. Правда, синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что ветер может быть и сильнее.

Где ждать грозы

По словам Диденко, осадки распределятся неравномерно. Дожди с грозами пройдут в северных, центральных регионах. На Западе осадки коснутся только Ровенщины и Волыни, но здесь без грозы. Вечером дождь доберется до Запорожья, Херсона и Крыма. В других областях обещают сухую погоду.

В Киеве тоже прогнозируют дождь с грозой. В столице станет прохладнее, температура воздуха упадет до +20 градусов.

К слову, синоптикиня заметила, что 21 июня начинается астрономическое лето. Сегодня – самый длинный день в году, поэтому, соответственно, и самая короткая ночь. Диденко предполагает, что в дальнейшем в Украине сильная жара будет маловероятной, предполагается комфортная температура воздуха.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +22...+24

Николаев – +21...+23

Херсон – +23...+25

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +19...+21

Сумы – +16...+18

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +19...+21


Погода на 22 июня / Карта Укргидрометцентра.