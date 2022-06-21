Холоднее всего будет в Центре. В частности, в Черкасской и Кировоградской области прогнозируют +17...+19 градусов. На Севере – тоже прохладно, поскольку в Сумах и Житомире – +16…+18.
Важно В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы
Может быть сильный ветер
В восточных, западных и центральных областях показатели столбиков термометров будут выше. Однако жарко не будет. Температура воздуха будет составлять +23...+25.
Порывы ветра будут достигать 5 – 12 метров в секунду. Правда, синоптикиня Наталья Диденко предупредила, что ветер может быть и сильнее.
Где ждать грозы
По словам Диденко, осадки распределятся неравномерно. Дожди с грозами пройдут в северных, центральных регионах. На Западе осадки коснутся только Ровенщины и Волыни, но здесь без грозы. Вечером дождь доберется до Запорожья, Херсона и Крыма. В других областях обещают сухую погоду.
В Киеве тоже прогнозируют дождь с грозой. В столице станет прохладнее, температура воздуха упадет до +20 градусов.
К слову, синоптикиня заметила, что 21 июня начинается астрономическое лето. Сегодня – самый длинный день в году, поэтому, соответственно, и самая короткая ночь. Диденко предполагает, что в дальнейшем в Украине сильная жара будет маловероятной, предполагается комфортная температура воздуха.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +22...+24
Николаев – +21...+23
Херсон – +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +19...+21
Сумы – +16...+18
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25
Киев – +19...+21
Погода на 22 июня / Карта Укргидрометцентра.