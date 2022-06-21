Найхолодніше буде в Центрі. Зокрема, на Черкащині та Кіровоградщині прогнозують +17...+19 градусів. На Півночі – теж прохолодно, оскільки у Сумах та Житомирі – +16...+18.
Важливо В Україні оголосили штормове попередження: у багатьох областях шквальний вітер і грози
Може бути сильний вітер
У східних, західних та центральних областях показники стовпчиків термометрів будуть вищими. Однак спекотно не буде. Температура повітря становитиме +23...+25.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 12 метрів за секунду. Щоправда, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вітер може бути й сильнішим.
Де чекати на грозу
За словами Діденко, опади розподіляться нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних регіонах. На Заході опади зачеплять лише Рівненщину та Волинь, але тут без грози. Ввечері дощ добереться до Запоріжжя, Херсонщини та Криму. В інших областях обіцяють суху погоду.
У Києві теж прогнозують дощ з грозою. У столиці стане прохолодніше, температура повітря впаде до +20 градусів.
До слова, синоптикиня зауважила, що 21 червня розпочинається астрономічне літо. Сьогодні – найдовший день у році, тож, відповідно, і найкоротша ніч. Діденко припускає, що надалі в Україні сильна спека буде малоймовірною, передбачається комфортна температура повітря.
Прогноз погоди у містах України 22 червня
Ужгород – +23...+25
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +16...+18
Вінниця – +18...+20
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +19...+21
Суми – +16...+18
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +23...+25
Київ – +19...+21
Погода на 22 червня / Карта Укргідрометцентру