Погіршення погодних умов спрогнозували на 21 та 22 червня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Штормове попередження в Україні

21 червня в Україні очікуються грози у всіх областях, крім південно-східної частини. У західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Окрім того, оголошено перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Також в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

22 червня в західних, південних та більшості центральних областей прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В цей день також оголошено I рівень небезпеки.



Погіршення погодних умов 21 та 22 червня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Наталка Діденко попередила киян про дощ з грозою. За даними синоптикині, 22 червня в столиці буде дощ із грозою. Хоч погода в місті значно погіршиться, це – не привід для хвилювання. Діденко закликала киян не боятися грому й блискавки.

Кияни! Скоро буде дощ з грозою. При грозі може сильніше рвонути вітер – уважно з відкритими балконами та білизною на шворках у дворах. Гроза, вона ж – блискавка та грім, не лякайтеся, будь ласка,

– пише Наталка Діденко.

Також вона попросила жителів столиці бути обережними. Діденко дала пораду людям, яких раптом може застати гроза надворі.

Озирніться навколо, якщо ви гуляєте, пошукайте навіс або приміщення, щоб сховатися кудись від дощу незабаром,

– радить синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на сьогодні, 21 червня

Ужгород – +25...+27

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +28...+30

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +24...+26

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