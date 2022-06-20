На Заході температура повітря знизиться до +19...+23 градусів. За даними синоптиків, найпрохолодніше буде у Луцьку. Там прогнозують +19...+21 градус. У Рівному обіцяють +20...+22 градуси.
Зауважте Циклон, який суне в Україну, принесе різке похолодання, дощі й грози
У Львові та Чернівцях температура повітря опуститься до +21...+23 градусів. У центральних, південних та північних областях України буде спекотніше.
Зокрема, у Києві прогнозують +24...+26 градусів. Жителів столиці попереджають про грози.
Найтепліше буде на Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині. Там температура повітря прогріється до +30...+32 градусів. На Півдні прогнозують до +29...+31 градуса.
У Сімферополі прогнозують +27...+29 градусів.
Фактично на всій території України прогнозують грози. Людям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Сонячно буде лише на території:
- Харківської області;
- Донецької області;
- Луганської області;
- Дніпропетровської області;
- Херсонської області;
- Криму.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 21 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Спека трішки відступить.
Протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів. Спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині,
– заявила синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України 21 червня
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ –+22...+24
- Тернопіль – +21...+23
- Чернівці – +21...+23
- Хмельницький – +20...+22
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +20...+22
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +28...+30
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +30...+32
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +30...+32
- Луганськ – +30...+32
- Харків – +30...+32
- Київ – +24...+26
Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру