На Западе температура воздуха снизится до +19…+23 градусов. По данным синоптиков, прохладнее всего будет в Луцке. Там прогнозируют +19...+21 градус. В Ровно обещают +20...+22 градуса.

Заметьте Циклон, который двигается в Украину Циклон, принесет резкое похолодание, дожди и грозы.

Во Львове и Черновцах температура воздуха опустится до +21…+23 градусов. В центральных, южных и северных областях Украины будет более жарко.

В частности, в Киеве прогнозируют +24...+26 градусов. Жителей столицы предупреждают о грозах.

Теплее всего будет в Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Там температура воздуха прогреется до +30…+32 градусов. На Юге прогнозируют до +29...+31 градус.

В Симферополе прогнозируют +27...+29 градусов.

Фактически по всей территории Украины прогнозируют грозы. Людям рекомендуют не выходить из дома без зонтов. Солнечно будет только на территории:

  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганской область;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • в Крыму.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 21 июня Украину посетит холодный атмосферный фронт. Жара немного отступит.

В течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20 +26 градусов. Жара еще продержится завтра на Востоке, на Юге, в Днепре с районами, в Сумской и на Полтавской областях,
– заявила синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины.

  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +21...+23
  • Черновцы – +21...+23
  • Хмельницкий – +20...+22
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +20...+22
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +28...+30
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +30...+32
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +30...+32
  • Киев – +24...+26

Прогноз погоды на 21 июня.
Погода в Украине 21 июня / Карта Укргидрометцентра