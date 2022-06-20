На Западе температура воздуха снизится до +19…+23 градусов. По данным синоптиков, прохладнее всего будет в Луцке. Там прогнозируют +19...+21 градус. В Ровно обещают +20...+22 градуса.

Заметьте Циклон, который двигается в Украину Циклон, принесет резкое похолодание, дожди и грозы.

Во Львове и Черновцах температура воздуха опустится до +21…+23 градусов. В центральных, южных и северных областях Украины будет более жарко.

В частности, в Киеве прогнозируют +24...+26 градусов. Жителей столицы предупреждают о грозах.

Теплее всего будет в Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Там температура воздуха прогреется до +30…+32 градусов. На Юге прогнозируют до +29...+31 градус.

В Симферополе прогнозируют +27...+29 градусов.

Фактически по всей территории Украины прогнозируют грозы. Людям рекомендуют не выходить из дома без зонтов. Солнечно будет только на территории:

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганской область;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

в Крыму.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 21 июня Украину посетит холодный атмосферный фронт. Жара немного отступит.

В течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20 +26 градусов. Жара еще продержится завтра на Востоке, на Юге, в Днепре с районами, в Сумской и на Полтавской областях,

– заявила синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +25...+27

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +24...+26



Погода в Украине 21 июня / Карта Укргидрометцентра