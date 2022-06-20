На Западе температура воздуха снизится до +19…+23 градусов. По данным синоптиков, прохладнее всего будет в Луцке. Там прогнозируют +19...+21 градус. В Ровно обещают +20...+22 градуса.
Заметьте Циклон, который двигается в Украину Циклон, принесет резкое похолодание, дожди и грозы.
Во Львове и Черновцах температура воздуха опустится до +21…+23 градусов. В центральных, южных и северных областях Украины будет более жарко.
В частности, в Киеве прогнозируют +24...+26 градусов. Жителей столицы предупреждают о грозах.
Теплее всего будет в Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Там температура воздуха прогреется до +30…+32 градусов. На Юге прогнозируют до +29...+31 градус.
В Симферополе прогнозируют +27...+29 градусов.
Фактически по всей территории Украины прогнозируют грозы. Людям рекомендуют не выходить из дома без зонтов. Солнечно будет только на территории:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской область;
- Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- в Крыму.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что 21 июня Украину посетит холодный атмосферный фронт. Жара немного отступит.
В течение вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20 +26 градусов. Жара еще продержится завтра на Востоке, на Юге, в Днепре с районами, в Сумской и на Полтавской областях,
– заявила синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины.
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +21...+23
- Хмельницкий – +20...+22
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +20...+22
- Житомир – +21...+23
- Винница – +25...+27
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +30...+32
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +30...+32
- Киев – +24...+26
Погода в Украине 21 июня / Карта Укргидрометцентра