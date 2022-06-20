Тому по всій країні на стовпчиках термометрів вдень треба очікувати температуру, яка перевищить 30 градусів. Але синоптики попереджають, що такі температури протримаються лише кілька днів.

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Циклон принесе дощі

Через таку спеку активнішим стане циклон зі сторони Білорусі. Тому з середини тижня малорухомий та досить глибокий циклон із північного заходу призведе до того, що похолоднішає у всіх областях.

З холодом також прийдуть і дощі, місцями будуть навіть грози. Тому у вівторок та середу очікуються температурні гойдалки та перепади атмосферного тиску. Синоптики попереджають, що це може негативно позначитися на здоров'ї метеозалежних людей.

Прогноз на тиждень

У вівторок 21 червня, вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах випаде короткочасний дощ з грозою. На решті території країни буде сухо. Вітер буде з поривами 7 – 12 метрів за секунду. А у північних, центральних та західних областях пориви та шквали сягнуть до 17 – 22 метри за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 градусів, вдень у західних областях +18…+23 градуси, на решті країни +29…+34 градуси.

Більша частина території України відчує похолодання вже в середу 22 червня. Дощі випадуть у північних, центральних та східних областях. У західних, центральних та південних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+17 градусів, на крайньому сході до +21 градус. Удень стовпчики термометрів сягнуть +20…+25 градусів, у північних та центральних областях не більше +15…+20 градусів.

У четвер 23 червня дощу та прохолоди треба чекати мешканцям Лівобережжя. В інших областях буде сухо та помірно тепло. Пориви вітру не зміняться. Температура повітря вночі сягне +11...+16 градусів, вдень повітря прогріється до +21...+26 градус, у північних та східних областях +18...+23 градуси.

У п'ятницю 24 червня дощі будуть падати на Сумщині, у східних областях та у Приазов'ї. У всіх інших регіонах буде сухо. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів, на Закарпатті до +29 градусів. У північних, центральних та частково південних областях +16…+21 градус.

На вихідні, 25 – 26 червня, невеликі дощі падатимуть на Півночі, Сході та Центрі України. Температура повітря підвищиться на 2 – 4 градуси, але холодніше все одно буде на Лівобережжі.

Погода в Україні на 20 червня