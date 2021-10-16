В большинстве областей погода будет теплой и солнечной, лишь местами возможен дождь. Однако ситуацию могут осложнить туманы.

Читайте также В Карпатах уже будто первые сугробы: на высокогорье выпал снег

Предупреждение о густых туманах

По информации синоптиков, ночью и утром 17 октября густые туманы ожидают

в большинстве западных областей,

Черниговской области,

Сумской области.

Видимость составит 200 – 500 метров. Из-за этого в там объявили I уровень опасности – желтый.



В части областей будут дуть сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Угроза возникновения пожаров

В то же время в период с 16 по 19 октября в части регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:

в Черновицкой,

Хмельницкой,

Волынской,

Тернопольской,

Винницкой,

Донецкой,

Луганской,

Запорожской областях.



В некоторых регионах будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на 17 октября температуру от +8 до +15 градусов – в зависимости от области. Почти везде будет светить солнце, осадки ожидают только на юге.