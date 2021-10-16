В большинстве областей погода будет теплой и солнечной, лишь местами возможен дождь. Однако ситуацию могут осложнить туманы.

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Предупреждение о густых туманах

По информации синоптиков, ночью и утром 17 октября густые туманы ожидают

  • в большинстве западных областей,
  • Черниговской области,
  • Сумской области.

Видимость составит 200 – 500 метров. Из-за этого в там объявили I уровень опасности – желтый.


В части областей будут дуть сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Угроза возникновения пожаров

В то же время в период с 16 по 19 октября в части регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:

  • в Черновицкой,
  • Хмельницкой,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Винницкой,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Запорожской областях.


В некоторых регионах будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра