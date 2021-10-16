В большинстве областей погода будет теплой и солнечной, лишь местами возможен дождь. Однако ситуацию могут осложнить туманы.
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Предупреждение о густых туманах
По информации синоптиков, ночью и утром 17 октября густые туманы ожидают
- в большинстве западных областей,
- Черниговской области,
- Сумской области.
Видимость составит 200 – 500 метров. Из-за этого в там объявили I уровень опасности – желтый.
В части областей будут дуть сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Угроза возникновения пожаров
В то же время в период с 16 по 19 октября в части регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:
- в Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Винницкой,
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской областях.
В некоторых регионах будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра