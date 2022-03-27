Об этом сообщили в ведомстве.

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В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью или служебным положением сотрудников таможни на таможенном посту "Яворов" Львовской таможни было обнаружено 33 паллета брендовой одежды и обуви.

Имущество изъяли и передали на ответственное хранение с последующей передачей в сферу управления Министерства обороны Украины.

Сообщается, что ГБР прекращает попытки использования дельцами упрощенного порядка оформления грузов для своих бизнес-интересов.

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