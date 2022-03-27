Про інцидент повідомили у відомстві.

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У рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем співробітників митниці на митному пості "Яворів" Львівської митниці було виявлено 33 палети брендового одягу та взуття.

Майно вилучили та передали на відповідальне зберігання з подальшою передачею до сфери управління Міністерства оборони України.

Повідомляється, що ДБР припиняє спроби використання ділками спрощеного порядку оформлення вантажів задля своїх бізнес-інтересів.

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