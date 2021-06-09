Почему нам не доверяют? Почему к нам относятся как к странам третьего мира? Почему наш кредитный рейтинг на уровне средне африканского?

Интересно Путин может испортить праздник Независимости Украины

Кто ответит на вопрос?

35 депутатов парламента. Которые регистрируют постановление о списании долга Украины перед МВФ.

35 смелых и отчаянных, которые считают, что место Украины в компании Афганистана и Йемена.

35 умных и находчивых, которым нравится пример Ливана. "Ливанцы – молодцы".

35 гениальных финансистов, в том числе из правящей партии, которые считают, что не платя долг можно увеличить доверие к стране.

35 фантастически красноречивых людей, которые потом на эфирах будут обвинять Сороса, украинский Минфин и гадких спекулянтов в том, что Украине дают в долг так дорого.

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Кстати, дают дорого

Но тем странам, в перечень которых так хотят попасть эти 35 смельчаков, не дают вообще. Им списывают долги как вы машете рукой на десятку, которую должен вам ваш одноклассник, обычно валяющийся пьяным на детской площадке. Вы скажете, что это просто 35 городских сумасшедших. И зачем на них обращать внимание. Но беда в том, что они депутаты. Что они власть. Что они часть правящей коалиции. И новость об их поступке попадет к инвесторам. И заложит еще один кирпичик в фундамент отношения к Украине. Стране, которой нельзя доверять.

Стране, в которой иногда попадаются министры, сомневающиеся в необходимости обслуживать долг. Стране, от которой постоянно требуют реформ, а видят очень часто сплошную имитацию. Стране, в которой депутаты правящей партии призывают к дефолту.

И такой стране еще дают в долг

Ведь в мире денег очень много и они очень дешевые. Но дают дорого. Дают как Гане. На порядок дороже чем странам-отличникам. Странам, в которых никто, хоть как то связанный с властью, даже шепотом никогда не будет говорить, что не надо отдавать долги. Где никто из властных кабинетов и думать не будет о том, что "долги отдают только трусы".