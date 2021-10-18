Об этом сообщил полковник медицинской службы Александр Матийчук. Он уточнил, что из США доставлены медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

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Матийчук отметил, что такая помощь является шагом к полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО. "Это инициатива президента Украины. На сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках этого соглашения", – объяснил он.

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Глава Пентагона едет в Киев

Отметим, что в ближайшее время американский министр обороны Ллойд Остин посетит Киев. В Украине он проведет встречи с высшим политическим и военным руководством. Говорится о главе государства Владимире Зеленском и главе Минобороны Андрее Таране.

В Пентагоне анонсировали, что Остин обсудит прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и отраслевой промышленности. Кроме этого, он подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.