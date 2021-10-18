Про це повідомив полковник медичної служби Олександр Матійчук. Він уточнив, що зі США доставлені медичні засоби та озброєння з боєприпасами

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Матійчук наголосив, що така допомога є кроком до повної взаємосумісності Збройних сил України з країнами-членами НАТО. "Це ініціатива президента України. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли у межах цієї угоди", – пояснив він.

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Глава Пентагону їде до Києва

Зазначимо, що найближчим часом американський міністр оборони Ллойд Остін відвідає Київ. В Україні він проведе зустрічі з найвищим політичним та військовим керівництвом. Мовиться про главу держави Володимира Зеленського та очільника Міноборони Андрія Тарана.

У Пентагоні анонсували, що Остін обговорить прогрес України у реформуванні оборонної сфери та галузевої промисловості. Крім цього, він підтвердить непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України з боку США.