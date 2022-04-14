Наибольший контраст почувствуют жители Донбасса. Ведь там воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Интересно Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены

В Днепре будет еще теплее – +17…+19 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Из всех восточных областей только на Запорожье и Сумщине будет немного свежее – +15…+17 градусов. Западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Где возможны небольшие осадки

в Ужгороде;

Львов;

Луцке;

Ровно;

Симферополь.

Однако воздух в этих областях будет теплым – столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.

На Прикарпатье, Буковине и в Хмельницкой области дождь не прогнозируют, однако небо будет пасмурным. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.

В Киеве также будет достаточно тепло – +16…+18 градусов. Небо будет с прояснениями, а юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье – +15...+17

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

Прогноз погоды на 15 апреля / Карта Укргидрометцентра.