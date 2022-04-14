Найбільший контраст відчують мешканці Донбасу. Адже там повітря прогріється до +16...+18 градусів.
Цікаво Через рясні дощі окупанти сидять по коліна в болоті: вони деморалізовані та виснажені
У Дніпрі буде ще тепліше – +17...+19 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. З усіх східних областей лише на Запоріжжі та Сумщині буде трохи свіжіше – +15...+17 градусів. Західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Де можливі невеликі опади
- В Ужгороді;
- Львові;
- Луцьку;
- Рівному;
- Тернополі.
Однак повітря у цих областях буде теплим – стовпчики термометрів підіймуться до +16...+18 градусів.
На Прикарпатті, Буковині та Хмельниччині дощу не прогнозують, однак небо буде похмурим. Повітря прогріється до +17...+19 градусів.
У Києві також буде доволі тепло – +16...+18 градусів. Небо буде з проясненнями, а південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +17...+19
Вінниця – +17...+19
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +15...+17
Харків – +16...+18
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 15 квітня / Карта Укргідрометцентру